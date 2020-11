Torino. Marco Borio morto durante un’escursione a Bardonecchia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Incidente mortale sulle montagne di Bardonecchia. Marco Borio, 67 anni, pensionato residente a Torino, è precipitato in una scarpata ed è morto. L’incidente è avvenuto sopra Rochemolles, nei pressi della diga. Marco Borio era insieme ad un altro escursionista, ma all’improvviso è scivolato. La salma dell’escursionista è stata portata alla camera mortuaria di Susa. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sopra il lago di Rochemolles, comune di Bardonecchia per recuperare il corpo di un escursionista precipitato lungo il sentiero che conduce verso il Colle della Pelouse. La chiamata d’emergenza è stata effettuata dal compagno di escursione che ha visto l’uomo precipitare. I sanitari hanno solo potuto constatare il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Incidente mortale sulle montagne di, 67 anni, pensionato residente a, è precipitato in una scarpata ed è. L’incidente è avvenuto sopra Rochemolles, nei pressi della diga.era insieme ad un altro escursionista, ma all’improvviso è scivolato. La salma dell’escursionista è stata portata alla camera mortuaria di Susa. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sopra il lago di Rochemolles, comune diper recuperare il corpo di un escursionista precipitato lungo il sentiero che conduce verso il Colle della Pelouse. La chiamata d’emergenza è stata effettuata dal compagno di escursione che ha visto l’uomo precipitare. I sanitari hanno solo potuto constatare il ...

Incidente mortale sulle montagne di Bardonecchia. Marco Borio, 67 anni, pensionato residente a Torino, è precipitato in una scarpata ed è morto. L’incidente è ...

