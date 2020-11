Napoli proclama il lutto cittadino per Maradona. De Magistris: “Diego ha fatto sognare il nostro popolo. Gli intitoleremo lo Stadio San Paolo” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona (leggi l’articolo).”Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!” ha proposto il primo cittadino di Napoli. “E’ morto Diego Armando Maradona – ha aggiunto de Magistris – il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicita’! Napoli ti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il sindaco diLuigi dehato ilper la morte di Diego Armando(leggi l’articolo).”Intitoliamo loSan Paolo a Diego Armando!” ha proposto il primodi. “E’ morto Diego Armando– ha aggiunto de– il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego hail, ha riscattatocon la sua genialità. Nel 2017 era divenutoonorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicita’!ti ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli proclama Napoli proclama il lutto cittadino per Maradona. De Magistris: "Diego ha fatto sognare il nostro popolo. Gli intitoleremo lo Stadio San Paolo" LA NOTIZIA Maradona è morto nello stesso giorno in cui sono morti Fidel Castro e George Best

Diego Armando Maradona è morto. Il calcio piange, tutto, per la morte del più grande di sempre. Come il 30 ottobre, giorno in cui è nato il Pibe de Oro è ...

L’ultima crociata di re Diego

Nel 1984, mentre stava passando dal Barcellona al Napoli, Maradona si presentò all’improvviso ... “Il Venezuela è un esempio di dignità per tutti”, proclama. Al suo rientro, la tournée trionfale ...

