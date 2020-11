Meteo Italia, ecco il lungo termine con partenza dell’INVERNO in gran stile (Di mercoledì 25 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Modelli matematici di previsione che, possiamo dirlo, ormai sono orientati in un’unica direzione Meteo climatica: l’Inverno. Dicembre inizierà male, o bene, a seconda dei punti di vista. L’Atlantico s’imporrà con decisione, tramite impressionanti depressioni che andranno a posizionarsi tra il nord Atlantico e la Scandinavia. Non sarà il classico flusso zonale, che tra l’altro avrebbe rischiato di scorrere troppo a nord snobbando l’Italia, piuttosto avremo discrete ondulazione del getto d’alta quota e conseguentemente l’estensione delle maglie cicloniche sin sul Mediterraneo. Non solo, spostando l’attenzione verso est possiamo dirvi che farà un gran freddo e che un nucleo di aria gelida proverà ad avvicinarsi alle nostre regioni. Questo è un elemento che sta creando non pochi ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Modelli matematici di previsione che, possiamo dirlo, ormai sono orientati in un’unica direzioneclimatica: l’Inverno. Dicembre inizierà male, o bene, a seconda dei punti di vista. L’Atlantico s’imporrà con decisione, tramite impressionanti depressioni che andranno a posizionarsi tra il nord Atlantico e la Scandinavia. Non sarà il classico flusso zonale, che tra l’altro avrebbe rischiato di scorrere troppo a nord snobbando l’, piuttosto avremo discrete ondulazione del getto d’alta quota e conseguentemente l’estensione delle maglie cicloniche sin sul Mediterraneo. Non solo, spostando l’attenzione verso est possiamo dirvi che farà unfreddo e che un nucleo di aria gelida proverà ad avvicinarsi alle nostre regioni. Questo è un elemento che sta creando non pochi ...

