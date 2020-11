Hellas Verona | il presidente Setti è guarito dal Covid-19

Feuille2Match_ : ???? Coppa Italia Matchs du jour : Empoli - Brescia à 14h30 Parma - Cosenza à 14h30 Bologna - Spezia à 17h30 Cagli… - ILOVEPACALCIO : Hellas Verona: Setti è guarito dal Covid-19 - Ilovepalermocalcio - zazoomblog : Hellas Verona presidente Maurizio Setti guarito dal Covid - #Hellas #Verona #presidente #Maurizio - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Verona | Presidente #Setti guarito dal #Coronavirus - sportface2016 : #Verona | Presidente #Setti guarito dal #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

Infortunio Faraoni: l'esterno del Verona è disponibile e convocato per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari in programma oggi.Buone notizie per l’Hellas Verona a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Attraverso una nota ufficiale il club scaligero ha comunicato la guarigione dal Covid da parte del preside ...