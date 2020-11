Coronavirus, come sarà distribuito il vaccino in Italia: il piano in arrivo il 2 dicembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’elenco dei 300 punti di distribuzione, dopo l’iniziale ritardo, è stato inviato da tutte le regioni al Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri. A differenza degli altri vaccini, il cui acquisto viene fatto a livello regionale, per l'anti-Covid l'acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’elenco dei 300 punti di distribuzione, dopo l’iniziale ritardo, è stato inviato da tutte le regioni al Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri. A differenza degli altri vaccini, il cui acquisto viene fatto a livello regionale, per l'anti-Covid l'acquistocentralizzato e gestito dallo Stato

Coronavirus, come sarà distribuito il vaccino in Italia: il piano in arrivo il 2 dicembre

Covid a Salerno, il coordinatore di Libera: «La mia lotta col virus in terapia intensiva»

«Sento il dovere di far capire a tutte e tutti quanto è rischioso questo virus tremendo». A scrivere queste parole è il coordinatore regionale di Libera Campania Mariano ...

Sciare a Natale? Il rebus è un caso europeo ma si tratta

Aprire gli impianti di sci a Natale, nonostante la crisi Covid-19, fa discutere. La Svizzera apre. Austria, Francia e Germania trattano. Se l'Italia chiudesse le piste ma i Paesi confinanti non facess ...

