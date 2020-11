Tommaso Zorzi e Oppini litigano di nuovo nella notte: “Ha detto che vuole andare via” (Di martedì 24 novembre 2020) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 sono di nuovo in crisi. Dopo la puntata di lunedì 23 novembre, in cui Signorini ha annunciato il prolungamento del reality fino a febbraio, la reazione avuta dal 38enne non è andata giù a Zorzi, che ha minacciato di guardarsi intorno. Tommaso Zorzi di nuovo in crisi con Oppini Alfonso Signorini ha svelato che il GF Vip 5 andrà avanti fino a febbraio e le reazioni dei vipponi sono state le più svariate. Anche Francesco Oppini non ha preso benissimo la notizia, in quanto avrebbe delle attività e quindi restare fino a febbraio gli sembra troppo: Penso che lascerò, mi ero fatto piani per dicembre poi ora si va avanti fino a febbraio. Ho rispetto per chi lavora qui ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020)e Francescoal Grande Fratello Vip 5 sono diin crisi. Dopo la puntata di lunedì 23 novembre, in cui Signorini ha annunciato il prolungamento del reality fino a febbraio, la reazione avuta dal 38enne non è andata giù a, che ha minacciato di guardarsi intorno.diin crisi conAlfonso Signorini ha svelato che il GF Vip 5 andrà avanti fino a febbraio e le reazioni dei vipponi sono state le più svariate. Anche Francesconon ha preso benissimo la notizia, in quanto avrebbe delle attività e quindi restare fino a febbraio gli sembra troppo: Penso che lascerò, mi ero fatto piani per dicembre poi ora si va avanti fino a febbraio. Ho rispetto per chi lavora qui ...

