Coronavirus | Tobia Federfarma | “Non vaccinarsi è una follia da negazionisti della prima ora”

Vaccino Coronavirus, "Non vaccinarsi è una follia da negazionisti della prima ora". Parola di Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, ospite oggi del programma "L'imprenditore e gli altri" condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv. "Personalmente farò il vaccino – ha affermato Tobia – Credo che dovrebbe essere obbligatorio per le categorie a rischio, che lavorano negli ospedali e a contatto con i malati. Credo che ci sia poco da discutere"

Sul vaccino anti-covid. “Personalmente farò il vaccino –ha affermato Tobia-. Credo che dovrebbe essere obbligatorio per le categorie a rischio, che lavorano negli ospedali e a contatto con i malati. C ...

