Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano? Ecco l’anello (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l’addio alla Yahama, Valentino Rossi è pronto a sposarsi? La sua fidanzata Francesca Sofia Novello mostra sui social l’anello su Instagram. >>‘Uomini e donne’ Tina Cipollari sbotta: «Sei un farabutto», De Filippi: «Non ha senso rimanere» Valentino Rossi si sposa? Al termine del GP Portogallo, ultima gara della stagione 2020, Valentino Rossi ha salutato con affetto il team ufficiale Yamaha. Il pesarese è pronto per tuffarsi in una nuova avventura nel 2021. Se dal punto di vista della carriera per Valentino ci sono in serbo grandi novità, anche dal punto di vista affettivo ci aspettiamo tante sorprese. Già da quattro anni il campione porta avanti la sua relazione con ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l’addio alla Yahama,è pronto a sposarsi? La sua fidanzatamostra sui socialsu Instagram. >>‘Uomini e donne’ Tina Cipollari sbotta: «Sei un farabutto», De Filippi: «Non ha senso rimanere»si sposa? Al termine del GP Portogallo, ultima gara della stagione 2020,ha salutato con affetto il team ufficiale Yamaha. Il pesarese è pronto per tuffarsi in una nuova avventura nel 2021. Se dal punto di vista della carriera perci sono in serbo grandi novità, anche dal punto di vista affettivo ci aspettiamo tante sorprese. Già da quattro anni il campione porta avanti la sua relazione con ...

carlogubi : Boeri chiede un contributo di solidarietà ai dipendenti pubblici. Io lo chiederei a Ezio Greggio che aggira il fisc… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - amala99_ : @roeswvood Non lo so , sono rimasta scioccata, hanno mandato una scatola bianca con dei cuori rossi disegnati sopra… - giostuzzi : Valentino Rossi, l'ultima da 'ufficiale', il futuro tra i clienti e quel ritorno all'eccezionalità (anche se all'in… - Baldo90Gian : RT @ilfoglio_it: Domenica Valentino Rossi ha corso la sua ultima gara in sella a una moto ufficiale. Ha deciso di continuare, di guidare un… -