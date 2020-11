Premier League | dal 2 dicembre gli stadi riaprono a capienza ridotta

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Indiversiriapriranno presto i battenti. Dal 2, anche se a, gli impianti sportivi della Gran Bretagna riapriranno al pubblico su decisione del ministero dello sport, che una volta terminato il lockdown nazionale ha predisposto un piano di riapertura con fino a quattromila spettatori ammessi negliin categoria Tier 1, vale a dire quella che comprende le aree con minor rischio di contagio da Covid-19. Duemila spettatori per glidelle città in Tier 2, mentre per le zone inserite nel Tier 3 per rivedere gliaperti bisognerà attendere fine anno o il 2021. SportFace.