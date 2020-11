Covid-19, il Comune di Caserta proroga la chiusura delle scuole fino al 6 dicembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo Aversa, anche la città di Caserta decide di far slittare la riapertura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese dunque le scuole dell’infanzia e le prime classi delle elementari, che la Regione si appresta a far riaprire da mercoledì 25 novembre. Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha disposto con ordinanza la proroga della chiusura fino al 6 dicembre, quando dovrebbe essere completata l’attività di screening al personale della scuola, ad alunni e familiari. Marino ha tenuto conto anche dell’alto numero di contagi. Hanno firmato ordinanza di proroga della chiusura anche i sindaci dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo Aversa, anche la città didecide di far slittare la riaperturapubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese dunque ledell’infanzia e le prime classielementari, che la Regione si appresta a far riaprire da mercoledì 25 novembre. Il sindaco diCarlo Marino ha disposto con ordinanza ladellaal 6, quando dovrebbe essere completata l’attività di screening al personale della scuola, ad alunni e familiari. Marino ha tenuto conto anche dell’alto numero di contagi. Hanno firmato ordinanza didellaanche i sindaci dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, ...

