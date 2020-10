L’Italia ha vinto la sfida della Green economy. E l’Europa? (Di giovedì 29 ottobre 2020) O quasi. L’Italia travolta dalla pandemia e a un passo da un nuovo lockdown, seppur formato light, ha un suo asso nella manica per vincere le sfide del futuro, Covid incluso: la transizione energetica e la sostenibilità industriale, sociale e ambientale. Di questo erano più che convinti i relatori intervenuti alla presentazione del GreenItaly 2020, il documento curato da Unioncamere e Fondazione Symbola e che ogni anno fa il punto sull’avanzata dell’Italia sui fronti dell’energia pulita e della sostenibilità. Tra questi, oltre al segretario di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, che ha introdotto il rapporto, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, il presidente di Symbola, Ermete Realacci, il ceo di Novamont Catia Bastioli e il presidente del ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) O quasi. L’Italia travolta dalla pandemia e a un passo da un nuovo lockdown, seppur formato light, ha un suo asso nella manica per vincere le sfide del futuro, Covid incluso: la transizione energetica e la sostenibilità industriale, sociale e ambientale. Di questo erano più che convinti i relatori intervenuti alla presentazione delItaly 2020, il documento curato da Unioncamere e Fondazione Symbola e che ogni anno fa il punto sull’avanzata dell’Italia sui fronti dell’energia pulita esostenibilità. Tra questi, oltre al segretario di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, che ha introdotto il rapporto, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, il presidente di Symbola, Ermete Realacci, il ceo di Novamont Catia Bastioli e il presidente del ...

