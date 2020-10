Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Italia e’ interessata da un’accelerazione della pandemia da Covid19. Senza le misure del dpcm firmato il 24 ottobre la curva dei contagi è destinata a sfuggire completamente di mano. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera sui provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare la pandemia. Sul piano economico Conte ricorda le misure del decreto Ristori, per un totale di 5,4 miliardi di euro a valere sull’indebitamento netto. Trenta milioni sono destinati a medici di base e pediatri che saranno chiamati ad effettuare tamponi rapidi. Mentre si rincorrono le voci di un prossimo lockdown, la maggioranza decide di accelerare la verifica di governo, senza attendere gli stati generali del M5s, che dovrebbero tenersi dal 7 al 9 novembre.PAURA DA LOCKDOWN, GUALTIERI: PRONTI A TUTTO Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Italia e’ interessata da un’accelerazione della pandemia da Covid19. Senza le misure del dpcm firmato il 24 ottobre la curva dei contagi è destinata a sfuggire completamente di mano. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera sui provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare la pandemia. Sul piano economico Conte ricorda le misure del decreto Ristori, per un totale di 5,4 miliardi di euro a valere sull’indebitamento netto. Trenta milioni sono destinati a medici di base e pediatri che saranno chiamati ad effettuare tamponi rapidi. Mentre si rincorrono le voci di un prossimo lockdown, la maggioranza decide di accelerare la verifica di governo, senza attendere gli stati generali del M5s, che dovrebbero tenersi dal 7 al 9 novembre.PAURA DA LOCKDOWN, GUALTIERI: PRONTI A TUTTO

70Vinzenz : @MarcoCantamessa sono cialtroni della stessa risma e con la stessa idea di stato e consenso politico. Al di là di d… - Agenzia_Dire : “Marciare uniti per sconfiggere il virus”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontra le categorie interes… - IlGualty : @AlfonsoFuggetta No, un parlamentare ha una grande responsabilità e lo stipendio deve essere in funzione di questa.… - viagrazie : RT @dfcaosdomenico: Ho assistito a un confronto politico su agora tra gian russo m5s e un altro parlamentare.. gian russo è di una maleduca… - dfcaosdomenico : Ho assistito a un confronto politico su agora tra gian russo m5s e un altro parlamentare.. gian russo è di una male… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 ottobre 2020 Dire Meloni al presidio di FdI vicino al Parlamento: 'Violenti che devastano città sono funzionali al regime'

Politica - LaPresse, Presidio permanente di Fratelli d'Italia vicino al Parlamento, in piazza Capranica, 'in difesa dei lavoratori abbandonati dal governo'. Lo ha comunicato la leader Giorgia Meloni, ...

Forestazione, Spirlì e Gallo chiedono intervento ai parlamentari calabresi

Catanzaro - Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, e l’assessore alle Politiche agricole e Forestazione, Gianluca Gallo, nei giorni scorsi hanno ...

Politica - LaPresse, Presidio permanente di Fratelli d'Italia vicino al Parlamento, in piazza Capranica, 'in difesa dei lavoratori abbandonati dal governo'. Lo ha comunicato la leader Giorgia Meloni, ...Catanzaro - Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, e l’assessore alle Politiche agricole e Forestazione, Gianluca Gallo, nei giorni scorsi hanno ...