"Non dormo la notte". Mauro Corona, clamoroso ritorno in tv: Cartabianca, strazio umano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il doloroso ritorno di Mauro Corona in tv. Ospite di Daria Bignardi a L'Assedio sul Canale Nove, lo scrittore-montanaro ha presentato il suo nuovo romanzo L'ultimo sorso, vita di Celio, ma soprattutto ha commentato la sua assenza da Cartabianca, dovuta alla clamorosa rissa in diretta avvenuta un mese fa con Bianca Berlinguer ("Stai zitta gallina", le ha urlato). . "Non tocco alcol da 72 giorni. Non è facile, non si dorme la notte. Spesso tornano le ombre. Non sono felice, ma pacifico e tranquillo. Ho deciso di fare tutto da solo senza chiedere aiuto". La Rai ha deciso di lasciarlo fuori da Cartabianca, nonostante le scuse pubbliche già espresse alla Berlinguer e accettate dalla conduttrice. "Mi ero affezionato a quel programma, mi manca ...

Il doloroso ritorno di Mauro Corona in tv. Ospite di Daria Bignardi a L'Assedio sul Canale Nove, lo scrittore-montanaro ha presentato il suo ...

