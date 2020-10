Chelsea, Lampard: «Sono molto soddisfatto della squadra» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Frank Lampard ha parlato dopo la partita di Champions League Krasnodar-Chelsea Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta 4-0 in Champions League in casa del Krasnodar. «Ziyech oggi era in forma: volevo sfruttare le sue qualità e così è stato. Si è allenato molto bene e sentiva di meritare una chance da titolare. Siamo nel mezzo di un bel ciclo di partite, Sono molto soddisfatto. Abramovich era qui, ci rende sempre felici, sento sempre il suo sostegno. Non Sono riuscito a vederlo, ma un paio di membri del mio staff gli hanno parlato. Siamo contenti di aver fatto una buona prestazione nel suo paese d’origine. Speriamo di averlo reso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Frankha parlato dopo la partita di Champions League Krasnodar-Frank, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta 4-0 in Champions League in casa del Krasnodar. «Ziyech oggi era in forma: volevo sfruttare le sue qualità e così è stato. Si è allenatobene e sentiva di meritare una chance da titolare. Siamo nel mezzo di un bel ciclo di partite,. Abramovich era qui, ci rende sempre felici, sento sempre il suo sostegno. Nonriuscito a vederlo, ma un paio di membri del mio staff gli hanno parlato. Siamo contenti di aver fatto una buona prestazione nel suo paese d’origine. Speriamo di averlo reso ...

ItaSportPress : Chelsea, Lampard: 'Ci vuole tempo, se i giocatori si inserisse subito sarebbe un altro mondo' -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita - napolimagazine : CHELSEA - Lampard riabilita Rudiger, ma il tedesco è ancora in uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lampard Chelsea, Lampard: “Ci vuole tempo per far inserire i giocatori, altrimenti sarebbe un altro mondo” ItaSportPress CHAMPIONS LEAGUE - Krasnodar-Chelsea 0-4 e Basaksehir-PSG 0-2: Kean protagonista con i transalpini

Infortunio per Neymar. Vince anche il Chelsea, poker 4-0 sul Krasnodar. Con la vittoria odierna, gli inglesi salgono a quota 4 nel proprio gruppo di appartenenza. Una bella boccata d'ossigeno per ...

Kean, che doppietta: il Psg vince in trasferta. Poker Chelsea al Krasnodar

L'ex centravanti della Juve segna due gol e i parigini vincono 2-0 sul campo del Basaksehir. Successo esterno anche dei Blues di Lampard ...

Infortunio per Neymar. Vince anche il Chelsea, poker 4-0 sul Krasnodar. Con la vittoria odierna, gli inglesi salgono a quota 4 nel proprio gruppo di appartenenza. Una bella boccata d'ossigeno per ...L'ex centravanti della Juve segna due gol e i parigini vincono 2-0 sul campo del Basaksehir. Successo esterno anche dei Blues di Lampard ...