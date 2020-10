Quando lady Diana svelò: «Il mio matrimonio con Carlo è stato un inferno fin dal primo giorno» (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel 1995 Lady Diana fece tremare la Corona britannica con la famosa intervista alla Bbc in cui, riferendosi alla costante presenza di Camilla Parker Bowles nella vita di suo marito Carlo d’Inghilterra, definì il suo matrimonio «un po’ troppo affollato». Ma tre mesi prima di quelle pubbliche dichiarazioni, la principessa aveva già svelato tutta la sua infelicità di sposa durante una chiacchierata col giornalista Sir Max Hastings, ex capo redattore del Daily Telegraph. A cui aveva rivelato: «Il mio matrimonio è stato un inferno fin dall’inizio». Aggiungendo che suo marito non era «adatto a diventare re»: «Sul trono dovrebbe salire William». Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel 1995 Lady Diana fece tremare la Corona britannica con la famosa intervista alla Bbc in cui, riferendosi alla costante presenza di Camilla Parker Bowles nella vita di suo marito Carlo d’Inghilterra, definì il suo matrimonio «un po’ troppo affollato». Ma tre mesi prima di quelle pubbliche dichiarazioni, la principessa aveva già svelato tutta la sua infelicità di sposa durante una chiacchierata col giornalista Sir Max Hastings, ex capo redattore del Daily Telegraph. A cui aveva rivelato: «Il mio matrimonio è stato un inferno fin dall’inizio». Aggiungendo che suo marito non era «adatto a diventare re»: «Sul trono dovrebbe salire William».

Methamorphose30 : RT @Obriensgirl__: Ma si può sapere chi cazzo sta votando per salvare lady MC? Ma davvero fate? Poi non venite a lamentarvi quando arriverà… - federicodenti_ : RT @Obriensgirl__: Ma si può sapere chi cazzo sta votando per salvare lady MC? Ma davvero fate? Poi non venite a lamentarvi quando arriverà… - Obriensgirl__ : Ma si può sapere chi cazzo sta votando per salvare lady MC? Ma davvero fate? Poi non venite a lamentarvi quando arr… - ZikonissBooks : RT @schlagstern: mi piace quando gli italiani proclamano vip come ariana grande, lady gaga ecc come italiane quando hanno la cugina dello z… - Miriam_0720 : RT @_SimplyBen_: “La donna più attraente è quella che non riusciamo mai a trovare in un caffè affollato, quando la cerchiamo, è quella a cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando lady The Crown, Emma Corrin si trasforma in Lady Diana: VIDEO Sky Tg24 Anche i “Ros” dei cani

Da Pordenone fino alle pendici del monte Generoso per cercare Lady, una femmina di Bovaro del bernese di un anno e mezzo fuggita durante un’escursione in montagna. Non si può dire che la proprietaria ...

Lady Diana e Freddie Mercury, la verità sulla notte di fuoco insieme [FOTO]

La notizia della “notte folle” di Lady Diana e Freddie Mercury è diventata una vera e propria leggenda metropolitana. Secondo le voci di gossip, si sarebbe trattata di una notte di puro divertimento, ...

Da Pordenone fino alle pendici del monte Generoso per cercare Lady, una femmina di Bovaro del bernese di un anno e mezzo fuggita durante un’escursione in montagna. Non si può dire che la proprietaria ...La notizia della “notte folle” di Lady Diana e Freddie Mercury è diventata una vera e propria leggenda metropolitana. Secondo le voci di gossip, si sarebbe trattata di una notte di puro divertimento, ...