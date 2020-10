“Il governo regionale sforna ordinanze cervellotiche, penalizza il commercio” (Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese La protesta dei commercianti salernitani, tenutasi ieri mattina sotto la sede della prefettura di Salerno e finita con l’occupazione della strada da parte dei manifestanti che hanno più volte chiesto di poter parlare con il sindaco Napoli, come facilmente prevedibile, ha spaccato l’opinione pubblica. A farsi portavoce delle richieste dei commercianti è stato il consigliere della Lega Giuseppe Zitarosa che ha provato a fare da intermediario tra le istituzioni e il mondo del commercio, sempre più in ginocchio in questa fase emergenziale e ancora più in crisi dopo le ultime ordinanze firmate dal governatore De Luca che proprio ieri ha annunciato di aver chiesto il lockdown al governo nazionale. A condividere e sostenere la protesta di ieri mattina anche il capogruppo al Comune di Forza Italia ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese La protesta dei commercianti salernitani, tenutasi ieri mattina sotto la sede della prefettura di Salerno e finita con l’occupazione della strada da parte dei manifestanti che hanno più volte chiesto di poter parlare con il sindaco Napoli, come facilmente prevedibile, ha spaccato l’opinione pubblica. A farsi portavoce delle richieste dei commercianti è stato il consigliere della Lega Giuseppe Zitarosa che ha provato a fare da intermediario tra le istituzioni e il mondo del commercio, sempre più in ginocchio in questa fase emergenziale e ancora più in crisi dopo le ultimefirmate dal governatore De Luca che proprio ieri ha annunciato di aver chiesto il lockdown alnazionale. A condividere e sostenere la protesta di ieri mattina anche il capogruppo al Comune di Forza Italia ...

