Fiumicino, 8 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore. Il sindaco: ‘Balzo preoccupante’ (Di sabato 24 ottobre 2020) “I dati forniti dalla Asl Rm 3 sul numero di contagiati da Coronavirus nel nostro territorio registra un balzo preoccupante: siamo infatti passati da 29 a 37 positivi, mentre le persone in sorveglianza attiva scendono da 32 a 31″. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Questi dati devono farci capire che occorre la massima cautela – prosegue – nel seguire con attenzione tutte le prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione dai contagi. Continuiamo a indossare le mascherine al chiuso e all’aperto, manteniamo le distanze interpersonali e laviamoci e igienizziamo di frequente le mani. Inoltre non usciamo di notte, tra le 24 e le 5 del mattino, se non per esigenze improrogabili, così come indicato dall’ordinanza regionale del Presidente Zingaretti”. “Se tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) “I dati forniti dalla Asl Rm 3 sul numero di contagiati danel nostro territorio registra un balzo preoccupante: siamo infatti passati da 29 a 37 positivi, mentre le persone in sorveglianza attiva scendono da 32 a 31″. Lo dichiara ildiEsterino Montino. “Questi dati devono farci capire che occorre la massima cautela – prosegue – nel seguire con attenzione tutte le prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione dai contagi. Continuiamo a indossare le mascherine al chiuso e all’aperto, manteniamo le distanze interpersonali e laviamoci e igienizziamo di frequente le mani. Inoltre non usciamo di notte, tra le 24 e le 5 del mattino, se non per esigenze improrogabili, così come indicato dall’ordinanza regionale del Presidente Zingaretti”. “Se tutti ...

CorriereCitta : Fiumicino, 8 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore. Il sindaco: ‘Balzo preoccupante’ - gennysiervo : RT @laura_maffi: Sono 20 nuovi autobus per Ostia,Infernetto,Casal Palocco e Castel Fusano. E nel 2021 arriverà la nuova linea di collegamen… - AfinetAlberto : RT @DMALAGIGI2: #RaggiSindaca2021 Puro amore , nuovi bus per Ostia e litorale e una nuova linea che collega Ostia a Fiumicino! https://t.co… - luigibagnato : RT @laura_maffi: Sono 20 nuovi autobus per Ostia,Infernetto,Casal Palocco e Castel Fusano. E nel 2021 arriverà la nuova linea di collegamen… - Frances47226166 : RT @DMALAGIGI2: #RaggiSindaca2021 Puro amore , nuovi bus per Ostia e litorale e una nuova linea che collega Ostia a Fiumicino! https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino nuovi Coronavirus Roma, superati i 10mila guariti da inizio pandemia. Nuovo drive-in a Fiumicino RomaToday Coronavirus Roma, superati i 10mila guariti da inizio pandemia. Nuovo drive-in a Fiumicino

La Asl Roma 3 comunica che sarà attivo il terzo drive aziendale sito presso l'area lunga sosta di Fiumicino aperto dalle ore 8 alle 20 dal lunedì alla domenica ...

Covid Lazio, bollettino oggi: 1.389 nuovi casi (605 a Roma) e 11 morti. Coprifuoco da stasera a Roma

Sfiorano quota 1400 i nuovi casi di Covid-19 nel Lazio. Su oltre 22 mila tamponi si registrano 1.389 casi positivi, 11 decessi e 88 i guariti che complessivamente superano la soglia dei 10 mila. Sale.

La Asl Roma 3 comunica che sarà attivo il terzo drive aziendale sito presso l'area lunga sosta di Fiumicino aperto dalle ore 8 alle 20 dal lunedì alla domenica ...Sfiorano quota 1400 i nuovi casi di Covid-19 nel Lazio. Su oltre 22 mila tamponi si registrano 1.389 casi positivi, 11 decessi e 88 i guariti che complessivamente superano la soglia dei 10 mila. Sale.