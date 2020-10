Scuola, Azzolina contro Fontana Ecco la lettera della discordia (Di giovedì 22 ottobre 2020) "In una fase cosi' complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse". Si conclude cosi' la lettera inviata dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, nell'ordinanza regionale emanata ieri, prevede la didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da lunedi' prossimo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 ottobre 2020) "In una fase cosi' complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse". Si conclude cosi' lainviata dal ministro dell'Istruzione Luciaal presidenteRegione Lombardia Attilioche, nell'ordinanza regionale emanata ieri, prevede la didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori lombarde a partire da lunedi' prossimo. Segui su affaritaliani.it

