Grecia | ordinata la carcerazione del leader di Alba Dorata

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la condanna a 13 anni di reclusione avvenuta la scorsa settimana, la corte penale di Atene ha ordinato ladeldi, Nikos Michaloliakos, e di altre sei membri dell’organizzazione neonazista con pene che vanno dai 10 ai 13 anni di prigione. Condanne anche per una cinquantina di quadri e membri della formazione xenofoba dopo un processo durato cinque anni e mezzo. Il tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione delle condanne presentata dalla difesa deidell’organizzazione. Tuttavia, una sospensione è stata concessa a 12 dei 51 imputati tra cui l’ex parlamentare Michail Arvanitis, Eleni Zaroulia, Chrysovalantis Alexopoulos, Stathis Boukouras e Dimitris Koukoutsis. L’exploit del 2012 Alle elezioni del 2012 il partito ...

Euronews Italiano

Si aprono le porte del carcere per Nikos Michaloliakos, il leader della formazione di estrema destra greca Alba Dorata condannato nei giorni scorsi a 13 anni per "aver guidato un'organizzazione crimin ...