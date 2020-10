DOC - Nelle Tue Mani Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Nuova Puntata della Fiction con Luca Argentero (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna Stasera con la seconda delle Puntate inedite che compongono la Prima Stagione, DOC - Nelle Tue Mani, il medical dramma con Luca Argentero e Matilde Gioli. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tornacon la seconda delle Puntate inedite che compongono la Prima Stagione, DOC -Tue, il medical dramma cone Matilde Gioli.

Raicomspa : Il #23ottobre inizia una imperdibile collezione, la stagione completa di @DocNelleTueMani, la fiction Rai campione… - Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “DOC-nelle tue mani” – La fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 “DOC-nelle tue mani” – La fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli - DocNelleTueMani : RT @SpettacoliNEWS: #DOCNelleTueMani: anticipazioni puntata di giovedì 22 ottobre 2020, in prima serata su Rai 1 @DocNelleTueMani https://… -