«Il made in Italy si tutela rinnovandolo di continuo»

Il primo documento che racconta la storia di Brazzale - la più antica impresa familiare italiana del settore caseario - risale al 1650. «In quel testo si parla della divisione di un gregge di 90 pecore tra i due discenti diretti» spiega Roberto Brazzale, oggi alla guida di un'azienda che vanta un fatturato di circa 230 milioni di euro ed è presente in ben 54 paesi nel mondo.Cosa significa essere parte di un'azienda in attività da otto generazioni?«È da un lato un privilegio, dall'altro un onere. Abbiamo una visione molto diversa rispetto a un'azienda manageriale. All'interno di Brazzale esiste una fusione più pronunciata con l'elemento comunitario, ovvero si è molto più consapevoli del fatto che l'azienda sia un'organizzazione dove noi siamo titolari, protettori del bene, ...

