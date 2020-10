Coronavirus, la Lombardia si prepara a fronteggiare la seconda ondata: riaprono gli ospedali fiera a Milano e Bergamo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”. Lo annuncia in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione della Giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Lo stesso Governatore, sul suo profilo Facebook scrive: “Da mesi in Lombardia abbiamo avviato lo sviluppo di misure, protocolli e infrastrutture per essere pronti a contrastare la pandemia.Oggi gli ospedali Covid-19 in fiera di Milano e ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni delladie dinei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”. Lo annuncia in una nota il presidente della Regione, Attilio Fontana, al termine della riunione della Giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Lo stesso Governatore, sul suo profilo Facebook scrive: “Da mesi inabbiamo avviato lo sviluppo di misure, protocolli e infrastrutture per essere pronti a contrastare la pandemia.Oggi gliCovid-19 indie ...

