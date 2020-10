Giro d’Italia 2020, Almeida: “Ho attaccato per mettermi alla prova: stavo bene” (Di martedì 20 ottobre 2020) “stavo bene e alla fine ho attaccato guadagnando qualche secondo. L’ho fatto per me stesso, per vedere fin dove potevo arrivare: ho solamente accelerato al massimo dopo aver visto Kelderman”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Joao Almeida, portoghese della Deceuninck-Quick Step, capace di tenere la maglia rosa dopo la sedicesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a San Daniele del Friuli. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “bene efine hoguadagnando qualche secondo. L’ho fatto per me stesso, per vedere fin dove potevo arrivare: ho solamente accelerato al massimo dopo aver visto Kelderman”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Joao, portoghese della Deceuninck-Quick Step, capace di tenere la maglia rosa dopo la sedicesima tappa deld’Italia con arrivo a San Daniele del Friuli.

