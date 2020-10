' Così non ci violenteranno mai L' ultima follia delle femministe

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli In Francia Le génie lesbien, di Alice Coffin e Moi les hommes, je les déteste, di Pauline Harmange sono diventati due casi letterati. Al centro dei due saggi, l'odio verso gli uomini C'è un odio ampiamente tollerato dal politicamente corretto e dai benpensanti della sinistra chic: è quello che (alcune) ultra-esprimono nei confronti degli uomini. Un tipo di intolleranza che non indigna i buonisti e politicamente corretti. In Francia, per esempio, come spiega La Verità, sono stati pubblicati due testi Le génie lesbien, di Alice Coffin e Moi les hommes, je les déteste, di Pauline Harmange. Quest'ultimo è un vero e proprio caso letterario in Francia - in italiano, Odio gli uomini - e rappresenta a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra al mondo maschile. "Non mi fido ...