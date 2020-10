CDP | Palermo | “Supporto alle imprese priorità per la ripartenza del Paese”

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Non solo risorse finanziarie. Per noi è altrettanto importante il capitale umano. Capitale umano che vogliamo supportare con questi nuovi strumenti sul fronte delle strategie, dell’innovazione e della trasformazione digitale”. Così l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizioin occasione del lancio degli acceleratori”Piattaforma”e”Digital Xcelerator”, presentati oggi a Roma alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. “Riteniamo – ha sottolineato– che il supporto alla crescita e all’innovazione delle aziende italiane, il cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo sviluppo e ladel Paese”. Con ...

È obiettivo degli offerenti proporre ad Atlantia la sottoscrizione, entro il 28 ottobre 2020, di un memorandum of understanding tra tutte le parti che disciplini in dettaglio i principali termini e co ...In occasione della presentazione dei nuovi acceleratori l'Ad di Cassa Depositi e Prestiti ha sottolineato l'importanza del capitale umano per la crescita delle aziende ...