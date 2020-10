Report Coronavirus nel mondo di Domenica 18 Ottobre 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, Domenica 18 Ottobre, si sono registrati oltre 39.770.000 casi. Come ogni Domenica, vi pubblichiamo il nostro Report aggiornato alle 21:00 di oggi. LocalitàCasi totaliNuovi casi in un giornoNuovi casi (ultimi 60 giorni)Casi per 1 milione di personeDecessiTutto il mondo39.775.831383.6185.1151.111.224Stati Uniti8.143.34852.77424.710219.173India7.494.55161.8715.509114.031Brasile5.224.36224.06224.721153.675Russia1.376.02014.7039.37723.857Argentina979.11913.51021.78826.107Colombia952.3717.01719.28028.803Spagna936.560019.88433.775Perù862.4172.67726.84033.648Messico847.1085.4476.69286.059Francia843.471012.57533.054Regno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,18, si sono registrati oltre 39.770.000 casi. Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato alle 21:00 di oggi. LocalitàCasi totaliNuovi casi in un giornoNuovi casi (ultimi 60 giorni)Casi per 1 milione di personeDecessiTutto il39.775.831383.6185.1151.111.224Stati Uniti8.143.34852.77424.710219.173India7.494.55161.8715.509114.031Brasile5.224.36224.06224.721153.675Russia1.376.02014.7039.37723.857Argentina979.11913.51021.78826.107Colombia952.3717.01719.28028.803Spagna936.560019.88433.775Perù862.4172.67726.84033.648Messico847.1085.4476.69286.059Francia843.471012.57533.054Regno ...

Ultime Notizie dalla rete : Report Coronavirus Coronavirus, il report Iss: l'epidemia è entrata in una fase acuta Rai News Coronavirus, in Campania 1.376 nuovi contagi su 14.256 tamponi

Politica - Il report dei posti letto Covid su base regionale indica in 78 i posti letto di terapia intensiva occupati su complessivi 113. I posti letto di degenza complessivi sono 904, di cui occupati ...

LombNelMondo Contagi Covid Italia del 18 ottobre quasi 12mila Allerta gialla

I dati del ministero della Salute Coronavirus: 11.705 nuovi casi, 146.541 tamponi e 69 morti In terapia intensiva sono 45 in più, per un totale di 750 pazienti ...

