Conferenza stampa Conte: «Le nuove regole per ristoranti, pub, palestre e dilettanti» (Di domenica 18 ottobre 2020) Conferenza stampa Conte: le parole del presidente del Consiglio che spiegherà il nuovo DPCM per Contenere l’emergenza sanitaria Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, parlerà in Conferenza stampa per spiegare nel dettaglio le misure Contenute nel nuovo DPCM per contrastare il Coronavirus in Italia. Queste le sue dichiarazioni. «Il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa del nostro Paese. I sindaci potranno decidere la chiusura al pubblico dopo le ore 21.00 nelle piazze. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 del mattino a mezzanotte se il consumo è previsto ai tavoli, se non è previsto ai tavoli alloraè consentito fino alle 18. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020): le parole del presidente del Consiglio che spiegherà il nuovo DPCM pernere l’emergenza sanitaria Giuseppe, Presidente del Consiglio, parlerà inper spiegare nel dettaglio le misurenute nel nuovo DPCM per contrastare il Coronavirus in Italia. Queste le sue dichiarazioni. «Il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa del nostro Paese. I sindaci potranno decidere la chiusura al pubblico dopo le ore 21.00 nelle piazze. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 del mattino a mezzanotte se il consumo è previsto ai tavoli, se non è previsto ai tavoli alloraè consentito fino alle 18. ...

lorepregliasco : La presidenza del Consiglio ha appena confermato ai giornalisti che stasera si terrà una conferenza stampa del prem… - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - pietroraffa : Mi chiedo: qual è la difficoltà nel comunicare l'ora esatta in cui si terrà una conferenza stampa? Nuova ondata, vecchie abitudini #Conte - alterlove04 : RT @Minni_4real: conferenza stampa di conte alle 20.00 Is the new 18 mesi degli one - youflowerxlwt : RT @Tristan__esdpv: Le università e gli studenti universitari che vengono nominati improvvisamente in una conferenza stampa di Conte, che s… -