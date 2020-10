Coronavirus: proteste ad Arzano contro il mini lockdown, traffico bloccato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche oggi proteste ad Arzano (Napoli) contro la decisione dei commissari prefettizi di adottare misure più stringenti per contrastare il contagio da Coronavirus. Decine di persone stanno bloccando il traffico lungo la circonvallazione esterna di Napoli, con pesanti ricadute in tutta la zona. I manifestanti chiedono l’immediata revoca del provvedimento emesso nei giorni scorsi perché, dicono, numerose attività commerciali sono già allo stremo.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche oggiad(Napoli)la decisione dei commissari prefettizi di adottare misure più stringenti per contrastare il contagio da. Decine di persone stanno bloccando illungo la circonvallazione esterna di Napoli, con pesanti ricadute in tutta la zona. I manifestanti chiedono l’immediata revoca del provvedimento emesso nei giorni scorsi perché, dicono, numerose attività commerciali sono già allo stremo.L'articolo MeteoWeb.

