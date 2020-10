Coronavirus, Coldiretti: “Crack da 34 miliardi per ristoranti nel 2020” (Di martedì 13 ottobre 2020) Per la prima volta arriva un bonus di filiera che stanzia 600 milioni di euro che stanzia un contributo a fondo perduto a favore di ristoranti e a agriturismi in difficoltà per l’acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima del territorio. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti dell’approvazione definitiva del decreto legge agosto ed in occasione del varo del DPCM che prevede che ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Il contributo – sottolinea la Coldiretti – è riconosciuto a coloro che abbiano ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Per la prima volta arriva un bonus di filiera che stanzia 600 milioni di euro che stanzia un contributo a fondo perduto a favore die a agriturismi in difficoltà per l’acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima del territorio. E’ quanto afferma lain riferimento agli effetti dell’approvazione definitiva del decreto legge agosto ed in occasione del varo del DPCM che prevede chee bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Il contributo – sottolinea la– è riconosciuto a coloro che abbiano ...

MdR_Torino : Coronavirus, svolta #green nei consumi degli italiani - AgriculturaIT : #Coronavirus. Ipotesi #quarantena breve, per @coldiretti: «Buona notizia per le imprese» - ColdirettiG : RT @coldiretti: Coronavirus, svolta green nei consumi degli italiani: 1 su 4 sceglie la sostenibilità FOTO | Sky TG24 - salutedomani : COLDIRETTI, 44% ITALIANI IN SOVRAPPESO PER CORONAVIRUS COVID-19 - salutedomani : #COLDIRETTI, 44% ITALIANI IN SOVRAPPESO PER #CORONAVIRUS COVID-19: Il… -