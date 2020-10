Coronavirus, Arcuri: “Cinque milioni di test rapidi in arrivo, anche ai medici di base” (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – Sono in arrivo “almeno 5 milioni di test rapidi, ci servirà una settimana, dieci giorni per acquisirli”. Lo dice il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 riferendo che al bando “39 imprese hanno risposto, abbiamo oltre 100 milioni di test antigenici in condizione di essere acquisiti, quindi rapidamente metteremo in campo questo strumento non solo nei porti e aeroporti ma ne metteremo un certo numero a disposizione dei medici di medicina generale”.ARCURI: “LE SCUOLE REGGONO, PROTEGGERLE CON I TAMPONI RAPIDI” Leggi su dire (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – Sono in arrivo “almeno 5 milioni di test rapidi, ci servirà una settimana, dieci giorni per acquisirli”. Lo dice il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 riferendo che al bando “39 imprese hanno risposto, abbiamo oltre 100 milioni di test antigenici in condizione di essere acquisiti, quindi rapidamente metteremo in campo questo strumento non solo nei porti e aeroporti ma ne metteremo un certo numero a disposizione dei medici di medicina generale”.ARCURI: “LE SCUOLE REGGONO, PROTEGGERLE CON I TAMPONI RAPIDI”

Affaritaliani : Crisanti: 'Cts privo delle migliori menti' Arcuri: 'Dovrebbe informarsi meglio' - RaiNews : #coronavirus #covid19 5 milioni di test rapidi in arrivo anche a medici base - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte rassicura: “A breve 5 milioni di test rapidi ai medici di famiglia. Arcuri sta concludendo la ga… - veronica270588 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 5 milioni di test rapidi in arrivo anche a medici base - tfabiani2 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 5 milioni di test rapidi in arrivo anche a medici base -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arcuri Coronavirus, Arcuri: "Non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown" Rai News Azzolina, al vaglio utilizzo dei test rapidi anche per le scuole

Il ministro dell'Istruzione sui social esclude provvedimenti restrittivi. E sollecita una riflessione sulle attività, anche ricreative, che si svolgono dopo l'orario scolastico. Il commissario Arcuri ...

Coronavirus, Arcuri: “Le scuole reggono, giusto riaprirle. In arrivo 5 milioni di tamponi rapidi”

Sono in arrivo “almeno 5 milioni di test rapidi, ci servirà una settimana, dieci giorni per acquisirli”. Così il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ospite di ‘Mezz’or ...

Il ministro dell'Istruzione sui social esclude provvedimenti restrittivi. E sollecita una riflessione sulle attività, anche ricreative, che si svolgono dopo l'orario scolastico. Il commissario Arcuri ...Sono in arrivo “almeno 5 milioni di test rapidi, ci servirà una settimana, dieci giorni per acquisirli”. Così il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ospite di ‘Mezz’or ...