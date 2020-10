Gdf, sequestrato il ristorante “Reginella”: bancarotta fraudolenta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gdf, sequestrato il ristorante “Reginella”: bancarotta fraudolenta. In totale sono state denunciate sette persone In molti conoscono lo storico ristorante di Napoli “Reginella” che si affaccia proprio sul Golfo da Via Posillipo. In queste ultime ore è finito sotto sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine della … L'articolo Gdf, sequestrato il ristorante “Reginella”: bancarotta fraudolenta proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gdf,il“Reginella”:. In totale sono state denunciate sette persone In molti conoscono lo storicodi Napoli “Reginella” che si affaccia proprio sul Golfo da Via Posillipo. In queste ultime ore è finito sotto sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine della … L'articolo Gdf,il“Reginella”:proviene da .

Una truffa da 4.5 milioni di euro nei confronti del noto designer e architetto Antonio Citterio è stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal 20 ...

Al termine delle indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia, il gip Valerio Natale ha disposto il sequestro preventivo ... economico finanziaria della Gdf di Milano hanno permesso di dimostrare ...

Una truffa da 4.5 milioni di euro nei confronti del noto designer e architetto Antonio Citterio è stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal 20 ...Al termine delle indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia, il gip Valerio Natale ha disposto il sequestro preventivo ... economico finanziaria della Gdf di Milano hanno permesso di dimostrare ...