Dalle poltrone agli stipendi. La cura M5S per tagliare la busta paga dei parlamentari. La sforbiciata annunciata da Di Maio permetterebbe di risparmiare almeno altri 40 milioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ancor prima che si conoscessero i risultati plebiscitari del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, il Movimento cinque stelle – Luigi Di Maio in testa – ha subito rilanciato: non basta ridurre gli onorevoli eletti da 945 a 600, occorre anche ridurre loro lo stipendio. Il ragionamento è immediato: poiché i Cinque stelle sin dal 2013 restituiscono parte delle proprie indennità, non si capisce perché gli altri non lo possano fare. Questa è la ragione per cui ormai da settimane sono in corso trattative all'interno della maggioranza per giungere a una proposta condivisa che abbia come unico fine quello di ridurre gli onorevoli stipendi. La Notizia, però, è in grado di anticipare la ricetta, chiara ...

