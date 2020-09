VIDEO | Migranti | ‘387’ vittime senza nome | il film proiettato in Italia da Milano a Palermo il 3 ottobre

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Sos Mediterranee organizza un unico grande evento europeo per il 3 ottobre 2020, sabato: il docufilm ‘Numero 387 – Scomparso nel Mediterraneo‘ (Arte) sarà proiettato simultaneamente in decine di città in Italia, Francia, Germania e Svizzera. Sos Mediterranee in una nota ricorda che uno dei pilastri che guidano la missione dell’ong è il valore della testimonianza: è per questo che il network associativo europeo ha deciso di collaborare con la regista del film ‘Numero 387’, Madeleine Leroyer, per organizzare proiezioni eccezionali dell’opera, seguite da dibattiti con volontari e rappresentanti dell’organizzazione non governativa.