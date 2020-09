Francesco Totti | la tenera dedica a Ilary Blasi davanti al Colosseo e le battute degli amici

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, la luna e tu. Un contesto perfetto per, che per la nuova foto conha scelto uno sfondo romantico ed “eterno”. Il campione ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae due dei suoi amori: la moglie e il. È sera eal simbolo della città illuminato non può mancare laromantica. «Più bella cosa non c’è», ha scritto a corredo del post “l’ottavo re di Roma”. Boom di like e di commenti, tra cui anche quello dell’autore della canzone citata, Eros Ramazzotti, che ha scritto «Belli». Ha fatto sorridere, inoltre, la battuta di Luca Toni, amico stretto dell’ex capitano della Roma e suo compagno di squadra in ...