Feto sepolto | Valente | se legge non prevede scelta donna | va cambiata

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – “Marta, unache in seguito a un’interruzione terapeutica di gravidanza ha comunicato a chi di competenza di non voler procedere alla sepoltura del, ha trovato al cimitero Flaminio una croce bianca con il suo nome e cognome.” “Unacostretta ad interrompere la gravidanza in stato avanzato ha il diritto di sapere e decidere cosa succedera’ al. Ogni, specie se colpita da un dolore cosi’ forte (perche’ un aborto terapeutico non e’ una passeggiata) e’ una voce che deve essere ascoltata, rispettata e tutelata. Sempre”. Cosi’ su Facebook la senatrice Pd e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, Valeria, sul caso di Marta, la ...

Roma - "Marta, una donna che in seguito a un'interruzione terapeutica di gravidanza ha comunicato a chi di competenza di non voler procedere alla ...Le donne che abortiscono in Italia sono diventate delle sorvegliate speciali. Non bastavano gli obiettori di coscienza che ostacolano l’accesso all’assistenza medica per le donne che scelgono di abort ...