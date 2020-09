CICLONE ESPLOSIVO all’assalto dell’Ovest Europa e poi dell’Italia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Solo un paio di giorni di timida alta pressione e la situazione si avvia a cambiare drasticamente per l’avvicinarsi di una perturbazione sul Nord Italia, che poi evolverà lentamente accentuando ulteriormente il maltempo. Solo nel weekend le piogge si estenderanno verso le regioni centrali. Il fronte perturbato farà capo ad una profondissima ciclogenesi atlantica, che venerdì si posizionerà sulla Francia nord-occidentale. Possiamo definirla ciclogenesi esplosiva, in quanto avverrà una caduta di pressione brusca di oltre 24 hPa nell’arco di un periodo di 24 ore. La depressione si potrebbe approfondire in loco fino ad un minimo addirittura di appena 970 hPa, innescando di conseguenza venti davvero tempestosi con raffiche ad oltre 100 km/h e mareggiate che impatteranno sulle coste atlantiche occidentali francesi. La parte attiva ...

Possiamo definirla ciclogenesi esplosiva, in quanto avverrà una caduta di pressione brusca di oltre 24 hPa nell'arco di un periodo di 24 ore. La depressione si potrebbe approfondire in loco fino ad un ...