Vanessa Incontrada posa nuda per la nuova copertina di Vanity Fair (Di martedì 29 settembre 2020) L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada si mostra nuda sulla cover di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre: “E’ il momento più bello degli ultimi anni” “Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni“, racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre Vanessa Incontrada, che in cover si mostra completamente nuda. “È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”. Un messaggio importante L’artista insieme a Vanity ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) L’attrice e conduttricesi mostrasulla cover diin edicola dal 30 settembre: “E’ il momento più bello degli ultimi anni” “Questaè il momento più bello degli ultimi anni“, racconta sul numero diin edicola dal 30 settembre, che in cover si mostra completamente. “È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare unabellezza”. Un messaggio importante L’artista insieme a...

VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - radiodeejay : 'Nessuno mi può giudicare' - belinghe347 : RT @RepubblicaTv: Vanessa Incontrada senza veli su Vanity Fair contro il body shaming: 'Celebriamo una nuova bellezza': Da anni Vanessa Inc… - IlariaLegittimo : RT @radiodeejay: 'Nessuno mi può giudicare' - clikservernet : Vanessa Incontrada nuda contro gli haters sulla copertina di Vanity Fair: “Nessuno mi può giudicare” -