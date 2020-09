Ristoranti di Roma in mano alla camorra, 13 arresti. Soldi anche al figlio di Gigi D'Alessio (Di martedì 29 settembre 2020) La camorra investe nel centro di Roma. E aveva messo le mani su 14 Ristoranti della Capitale. Sono questi gli elementi a cui sono arrivati i carabinieri che oggi hanno arrestato, su disposizione del gip, 13 persone e sequestrato beni per 4 milioni. Le accuse vanno sono di estorsione, intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso, e esercizio abusivo del credito.Tra i destinatari dell’ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, ritenuti i capi dell’omonimo clan camorristico. L’organizzazione criminale prestava Soldi, tra gli altri, anche al figlio di Gigi D’Alessio, Claudio. Che non è indagato, ma una vittima del sistema. Da Afragola al centro di Roma: chi sono i MocciaIl clan ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Lainveste nel centro di. E aveva messo le mani su 14della Capitale. Sono questi gli elementi a cui sono arrivati i carabinieri che oggi hanno arrestato, su disposizione del gip, 13 persone e sequestrato beni per 4 milioni. Le accuse vanno sono di estorsione, intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso, e esercizio abusivo del credito.Tra i destinatari dell’ordinanzaAngelo e Luigi Moccia, ritenuti i capi dell’omonimo clan camorristico. L’organizzazione criminale prestava, tra gli altri,aldiD’, Claudio. Che non è indagato, ma una vittima del sistema. Da Afragola al centro di: chi sono i MocciaIl clan ...

