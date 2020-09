Piselli | i legumi che aiutano a controllare il colesterolo

Leggi su dilei

(Di martedì 29 settembre 2020) L’importanza di una dieta sana e bilanciata per il nostro benessere è da molti anni ormai assodata. E una dieta completa non può mancare di: tra questi, isono fondamentali per la nostra salute, poiché sono ricchi di sostanze nutritive dagli acclarati effetti benefici per l’organismo. A fronte di un basso contenuto calorico – si parla di appena 81 calorie in una porzione di 100 grammi – isono molto proteici. In quanto considerati una delle fonti principali di proteine vegetali, sono particolarmente consigliati nelle diete prive di alimenti di origine animale. Tuttavia, vale la pena ricordare che iin generale non apportano tutti gli amminoacidi fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo, quindi è bene abbinare al loro ...