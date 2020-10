Juventus-Roma 2-2 | pagelle e analisi tattica della partita

Leggi su finoallajuve

(Di martedì 29 settembre 2020) 2-2 tra, con i bianconeri costretti all’inferiorità numerica nel secondo tempo per espulsione di Rabiot.Qualche considerazione sulla. Fase difensiva da rivedere: spesso mal posizionati, poca densità vicino alla palla e troppa facilità nel verticalizzare per la. Male Rabiot (4,5), male Mckennie 5; il primo per la poca intensità messa in campo (tranne per i primi 15 minuti), sempre mal posizionato e autore di un intervento di mano incommentabile; Mckennie sempre fuori tempo.Qualche errore di posizionamento anche per Danilo, che però si riscatterà ampiamente nel 2º tempo, autore di 45’ di buona intensità. Bene Ramsey (6,5) e Kulusevski (6,5O : scambiano molte volte la palla, sempre intraprendenti, autori di giocate di ...