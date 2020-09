Coronavirus: Conte, 'moderato ottimismo, ora sappiamo come difenderci' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Lo sviluppo della curva epidemiologica non è prevedibile, diciamo che, come sistema italiano, ci siamo attrezzati molto più su una maggiore efficacia della risposta sanitaria", sul numero in crescita delle "terapie intensive" ma anche "sull'attività di monitoraggio" e su una "maggiore educazione della popolazione. Prima non sapevamo come difenderci, ora invece la popolazione sa come fronteggiare" il Covid-19. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga. "Un fattore molto importante - rimarca il premier - è la maggiore educazione della popolazione che sa come difendersi e sa che deve rispettare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Lo sviluppo della curva epidemiologica non è prevedibile, diciamo che,sistema italiano, ci siamo attrezzati molto più su una maggiore efficacia della risposta sanitaria", sul numero in crescita delle "terapie intensive" ma anche "sull'attività di monitoraggio" e su una "maggiore educazione della popolazione. Prima non sapevamo, ora invece la popolazione safronteggiare" il Covid-19. Lo dice il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti a margine delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Confederazione svizzera Simonetta Sommaruga. "Un fattore molto importante - rimarca il premier - è la maggiore educazione della popolazione che sadifendersi e sa che deve rispettare le ...

