Inter, da mercoledì via al rimborso degli abbonamenti: ecco come richiederlo (Di lunedì 28 settembre 2020) In arrivo il rimborso degli abbonamenti da parte dell'Inter Inizieranno mercoledì 30 settembre le procedure di rimborso dell'Inter degli abbonamento relativi alla stagione 2019/2020 e riguardanti le 7 partite disputate a porte chiuse. ecco le procedure da seguire. "Attraverso la procedura online sarà possibile scegliere tra due modalità di rimborso: monetaria ovvero tramite bonifico bancario oppure attraverso l'ottenimento di un voucher da spendere entro 18 mesi dall'emissione per l'acquisto di abbonamenti o biglietti". VOUCHER – "Gli abbonati che opteranno per il rimborso tramite voucher avranno ...

