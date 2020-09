‘Non acconsentiamo’ | enorme folla a Londra contro le misure per il Covid-19 FOTO | VIDEO

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 26 settembre 2020) I manifestanti sono scesi aper il secondo fine settimana consecutivo per esprimere la loro disapprovazione per le linee guida sul coronavirus.Diverse migliaia di manifestanti si sono riuniti a Trafalgar Square sabato. #WeDoNotConsent The crowds get bigger at every protest.More people are waking up.Stand up and fight for your rights.Trafalgar Square pic.twitter.com/gugLqUfLs6— Charlotte Gracias (@Charlotte3003G) September 26, 2020I manifestanti hanno esposto cartelli, sventolato bandiere britanniche e applaudito mentre gli oratori si sono rivolti alla. Ad un certo punto si è potuto sentire lacantare “libertà” mentre le persone fischiavano e applaudivano. Trafalgar Square. Right now. Amazing pic.twitter.com/QwLMt583Fp— Bazzaf (@Bazzaf3) September 26, 2020 Thousand of ...