Calcio Estero Sky Sport, Bundesliga e Premier League (25 - 28 Settembre)

Calcio Estero SKY Sport
Premier League - 3^ giornata
Tutte le 10 partite live su Sky e in streaming su NOW TV
(disponibili su Sky Go, anche in HD)

Lunedì super "Monday Night" alle 21 ad Anfiled:
LIVERPOOL-ARSENAL
Sky Sport Football e Sky Sport Uno
(live anche in 4K HDR con Sky Q satellite)

Tutti gli incontri con lo "SKY VIRTUAL AUDIO"
per vivere la partita con il suono del pubblico

La Premier League torna in campo tra sabato 26, e lunedì 28 settembre, con gli incontri validi per la 3^ giornata. Su Sky sarà possibile seguire in diretta tutte le 10 partite in programma, anche in s ...

Roma, dagli store agli sponsor: il piano dei Friedkin per aumentare i ricavi

Si sa, oramai il bilancio economico di un club calcistico sta - tristemente - prendendo il sopravvento sul campo. Ma questo è il presente, e anche il futuro, a cui la Roma (come tutti i club) non può ...

