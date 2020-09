Zampa | «Ministero Salute contrario a riapertura stadi al 25%»

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Noi deldellasiamo contrari alladegli. Il Ministro ha ribadito che prima ci sono le scuole e poi eventualmente ci occuperemo degli. Questo significa che prima bisognerà vedere l’impatto delladelle scuole e di quanto si alzerà l’indice di riproduzione virale e poi, in caso, si potrà aprire … L'articolo: «al 25%» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Noi del Ministero della Salute siamo contrari alla riapertura degli stadi. Il Ministro ha ribadito che prima ci sono le scuole e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Questo significa che prim ...Caos generale in merito alla questione degli stadi di Serie A. Tutti hanno riaperto ai tifosi, anche se pochi, per compiere un primissimo passo verso la normalità, anche per il mondo del calcio. Qualc ...