Un revival di Desperate Housewives? Voci dal cast | “Sarebbe fantastico tornare a Wisteria Lane”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sono passati 8 anni dall’ultimo episodio di, che chiuse col botto su ABC con un ascolto record da punte di oltre 30 milioni di telespettatori: numeri che danno l’idea di un fenomeno culturale prima ancora che meramente commerciale e televisivo, perché se c’è una serie che ha contribuito a definire un’era della storia dell’audiovisivo quella è proprio la saga delle casalinghe disperate creata da Marc Cherry. La serie amata dalle first lady come dalle vere casalinghe dei sobborghi americani, venduta in tutto il mondo nel corso degli otto anni in cui si è imposta come uno dei titoli più amati dal pubblico (e ha salvato ABC da una profonda crisi di ascolti), ha continuato ad appassionare diverse generazioni grazie alla distribuzione sulle piattaforme streaming. Per una ...