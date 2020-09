Scuola, corteo studenti a Milano: "Basta ritardi" (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 settembre 2020 - Manifestazione degli studenti oggi, venerdì 25 settembre, a Milano. I giovani milanesi si sono dati appuntamenti in Largo Cairoli, per la mobilitazione in programma anche ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 settembre 2020), 25 settembre 2020 - Manifestazione deglioggi, venerdì 25 settembre, a. I giovani milanesi si sono dati appuntamenti in Largo Cairoli, per la mobilitazione in programma anche ...

