Maltempo, allerta arancione in 7 regioni d'Italia. Tromba d'aria a Genova e Salerno. VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) LE FOTO DELLA Tromba D'aria A Salerno: DANNI E PAURADa Nord a Sud Italia, è allarme Maltempo. Una Tromba d’aria si è abbattuta questa notte tra Sturla, San Martino e Quarto, a Genova, mentre un'altra Tromba d'aria ha colpito Salerno. È di un morto e almeno sette famiglie evacuate il bilancio della giornata di Maltempo che si è abbattuta ieri sulla provincia di Varese, in particolare nel comune di Luvinate. Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Dalle prime ore di questa mattina sono segnalati venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 settembre 2020) LE FOTO DELLAD': DANNI E PAURADa Nord a Sud, è allarme. Unad’si è abbattuta questa notte tra Sturla, San Martino e Quarto, a, mentre un'altrad'ha colpito. È di un morto e almeno sette famiglie evacuate il bilancio della giornata diche si è abbattuta ieri sulla provincia di Varese, in particolare nel comune di Luvinate. Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Dalle prime ore di questa mattina sono segnalati venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in ...

