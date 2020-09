Il processo ai Chicago 7, ma è giusto fare un film così? (Di venerdì 25 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=03UPunRx7ds Fin dall’attacco Il processo ai Chicago 7 sfrutta le armi della commedia per fare un film serio, o almeno un film che lavora sul divertimento, sulla piacevolezza e sul fascino riguardo qualcosa che, in teoria, fascino non lo ha. Si parla di Pantere Nere, resistenza armata, proteste represse nel sangue e rivendicazioni contro un governo oppressivo. Sarà la cifra di tutto il film, l’obiettivo di Aaron Sorkin (che qui scrive e dirige) è infatti di attirare, ammaliare e comprare il pubblico. Vediamo subito i 7 del titolo (che poi sono 8) in un montaggio alternato, spinto da un tappeto musicale ottimo, molto simpatico in cui loro parlano di violenza, di risposte violente, parlano di azione senza mezzi termini e di come si ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=03UPunRx7ds Fin dall’attacco Ilai7 sfrutta le armi della commedia perunserio, o almeno unche lavora sul divertimento, sulla piacevolezza e sul fascino riguardo qualcosa che, in teoria, fascino non lo ha. Si parla di Pantere Nere, resistenza armata, proteste represse nel sangue e rivendicazioni contro un governo oppressivo. Sarà la cifra di tutto il, l’obiettivo di Aaron Sorkin (che qui scrive e dirige) è infatti di attirare, ammaliare e comprare il pubblico. Vediamo subito i 7 del titolo (che poi sono 8) in un montaggio alternato, spinto da un tappeto musicale ottimo, molto simpatico in cui loro parlano di violenza, di risposte violente, parlano di azione senza mezzi termini e di come si ...

Idl3 : RT @nunziapenelope: Motivi per amare Aaron Sorkin, nel senso di “un altro motivo”, oltre ai mille mila che gia sappiamo. E motivi per anda… - nunziapenelope : Motivi per amare Aaron Sorkin, nel senso di “un altro motivo”, oltre ai mille mila che gia sappiamo. E motivi per… - badtasteit : Il processo ai Chicago 7 è finito su #Netflix per colpa dei negazionisti del #Coronavirus - SimonaCroisette : Cara @NetflixIT ma la preview in sala dal 30 settembre con Il processo ai Chicago 7 anche in Italia? - Adarrigo : RT @fpontiggia1: Aaron Sorkin mette alla sbarra l'America oggi: il 1968 come fosse #Trump, script, cast e riverberi di prima grandezza, è #… -

Ultime Notizie dalla rete : processo Chicago Il processo ai Chicago 7, ma è giusto fare un film così? Wired.it Il processo ai Chicago 7, ma è giusto fare un film così?

Disponibile su Netflix dal 16 Ottobre, pronto per fare la corsa agli Oscar, tecnicamente perfetto, il nuovo film di Aaron Sorkin è moralmente molto discutibile, raccontando con toni da commedia un fat ...

TRAVIS SCOTT guarda il video girato nella leggendaria villa di Michael Jordan a Chicago

Franchise è il titolo del nuovo singolo di TRAVIS SCOTT. Il brano vede il trapper americano insieme a YOUNG THUG e M.I.A. E’ on line anche il video presentato in anteprima nei cinema IMAX americani pr ...

Disponibile su Netflix dal 16 Ottobre, pronto per fare la corsa agli Oscar, tecnicamente perfetto, il nuovo film di Aaron Sorkin è moralmente molto discutibile, raccontando con toni da commedia un fat ...Franchise è il titolo del nuovo singolo di TRAVIS SCOTT. Il brano vede il trapper americano insieme a YOUNG THUG e M.I.A. E’ on line anche il video presentato in anteprima nei cinema IMAX americani pr ...