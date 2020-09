Downton Abbey il secondo film si farà, parola di Carson! (Di venerdì 25 settembre 2020) Downton Abbey il secondo film della serie tv si farà, come rivela Jim Carter interprete di Carson Fan di Downton Abbey i vostri desideri si stanno per realizzare. Un secondo film sequel della serie tv è in fase di pre-produzione e presto si farà. Dopo mesi di rumors, indiscrezioni, richieste dei fan, desideri che sembravano dovessero rimanere lettera morta, all’improvviso una delle star di Downton Abbey conferma che l’idea di un secondo film della serie tv è praticamente realtà, pronta per partire e per arrivare, chissà, magari a Natale 2021. A confermare la notizia ci ha pensato lo storico maggiordomo Carson interpretato da Jim ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 settembre 2020)ildella serie tv si farà, come rivela Jim Carter interprete di Carson Fan dii vostri desideri si stanno per realizzare. Unsequel della serie tv è in fase di pre-produzione e presto si farà. Dopo mesi di rumors, indiscrezioni, richieste dei fan, desideri che sembravano dovessero rimanere lettera morta, all’improvviso una delle star diconferma che l’idea di undella serie tv è praticamente realtà, pronta per partire e per arrivare, chissà, magari a Natale 2021. A confermare la notizia ci ha pensato lo storico maggiordomo Carson interpretato da Jim ...

La grande famiglia di Downton Abbey sta per tornare sul grande schermo. E siamo sicuri che i fan della celebre serie, che ha conquistato 3 Golden Globes, 12 Emmy Awards e 6 premi BAFTA, saranno felici ...

